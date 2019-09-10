Группа "Открытие" возобновляет автокредитование

Росгосстрах Банк, дочерняя компания банка "Открытие" с фокусом на обслуживании клиентов-автолюбителей, запустил флагманские кредитные продукты для частных лиц — классический автокредит на новые автомобили и автомобили с пробегом.
Программы "Кредит на новые автомобили" и "Кредит на автомобили с пробегом" позволяют приобрести автомобиль отечественного и иностранного производителя. Клиентам доступно получение кредита на сумму до трех млн рублей и на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 10,9% (в зависимости от выбранного типа автомобиля и условий страхования).
Также клиентам будет доступна опция оформления автокредита без залога, первоначального взноса и КАСКО на сумму до 1,5 млн рублей. Процентная ставка в таком случае составит 16,9% годовых при отсутствии требований к автомобилю.
Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа по минимальному пакету документов (необходим документ, удостоверяющий личность клиента). Оформление кредита доступно в отделениях банка и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров.
"Символично, что 25-летие банка стало точкой отсчета для нашего проекта. В ближайшее время будет полностью обновлена продуктовая линейка банка, а начинаем мы с запуска автокредитов, — отметил президент-председатель правления Росгосстрах банка Алексей Токарев. — Продажи уже стартовали в 40 регионах у 350 партнеров банка. А до конца года планируется расширить географию сети до 78 городов присутствия. Надеемся, что наши программы автокредитования помогут приобрести понравившийся автомобиль, как новый, так и с пробегом, и станут удобным сервисом для наших клиентов и партнеров".
Продуктовый ряд в ближайшее время будет расширен и дополнен интересными опциями для автовладельцев. В планах до конца года — предложить клиентам продукты для финансирования сделок по покупке-продаже автомобиля между частными лицами, широкий спектр сберегательных продуктов, а также страховых и сервисных программ партнеров.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
РОСГОССТРАХ БАНК (ПАО "РГС Банк", ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — российский банк в рамках группы банка "Открытие" с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании клиентов-автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. Обладает кредитными рейтингами РА "Эксперт" на уровне "ruBBB". Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, НАУФОР, ММВБ и др. www.rgsbank.ru