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Страхование Финансы

ВСК подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке Восточного экономического форума Страховой Дом ВСК и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного эффективного сотрудничества.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.

Целью соглашения является повышение доступности страховых продуктов для обеспечения реализации инвестиционных проектов резидентов Дальнего Востока.

В рамках сотрудничества стороны договорились об обмене опытом и распространении лучших страховых практик, об организации и расширении партнерской сети, а также проведении совместных мероприятий для предпринимателей и оказании взаимной консультационной и экспертной поддержки.

"В этом году были приняты важные решения по реализации национальных проектов, которые должны дать новый импульс развитию регионов, диверсификации структуры ВВП. Мы всегда участвовали и будем оказывать поддержку приоритетным проектам, направленным на развитие экономики регионов. Сегодня мы подписали соглашение, цель которого — обеспечить синергию развития бизнеса и предпринимательства Дальнего Востока. ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах", — рассказал старший вице-президент руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.

"Мы нацелены на всестороннюю поддержку инвесторов, работающих в преференциальных режимах, в том числе на помощь в привлечении финансирования. Для этого на государственном уровне Минвостокразвития России с нашим участием разработало механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ. Также рассчитываем на более плотное взаимодействие с банками, страховыми и юридическими компаниями — создаем пул надежных партнеров, которые будут работать с нашими инвесторами и резидентами на особых взаимовыгодных условиях", — сообщил глава АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев.

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