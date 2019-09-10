Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

Банк ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в Приволжском федеральном округе в период с 1 июня по 31 августа 2019 года, сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число туристов ПФО, выбравших зарубежный отдых, увеличилось на 44%. Число транзакций клиентов ВТБ за рубежом по сравнению с прошлым годом выросло на 42% - до 453 тысяч. Общий объем трат достиг 1,7 млрд рублей, рост составил 15%.

В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью вошли Испания, Турция и Италия. Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Италия - этим летом клиенты ВТБ в Поволжье совершили там операции на 277 млн рублей. Далее идут Турция (256 млн рублей), Испания (250 млн рублей), Франция (100 млн рублей) и Германия (95 млн рублей). "Новичком" топ-30 рейтинга наиболее популярных направлений отдыха стал Китай, вытеснив из списка Австрию. Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 3,8 тысячи рублей, лидером по данному показателю стала Италия (7,2 тысячи рублей).

В этом году наибольшее число операций клиенты ВТБ совершают в Турции (более 66 тысяч транзакций, что на 70% больше чем прошлым летом), опередив лидера двух прошлых лет - Испанию (более 56 тысяч транзакций). В первую пятерку также вошли Италия (более 38 тысяч транзакций), США (34 тысячи) и Франция (20 тысяч).

Расходы туристов ПФО в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 28%, в ресторанах и барах - на 32%. На 37% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. А вот покупки в магазинах одежды и обуви возросли всего на 10%. Объем трат на аренду авто показал рост на 16%, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 20%.