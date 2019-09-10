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Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РСХБ изменил условия по потребительским кредитам и снизил процентные ставки, размер снижения составил более 3%.

Так, теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,9% до 16,4% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.

Если клиент заинтересован платить меньше по кредитам, полученным в других банках, РСХБ предлагает их рефинансировать с возможностью получения дополнительной суммы на любые цели по еще более низким ставкам - от 9,9% до 10,9% в зависимости от срока кредита и категории клиента.

Дополнительно в рамках акции "Хорошая история", действующей до 1 февраля 2020 года, клиенты с опытом добросовестного погашения кредитов могут получить кредит на любые цели по ставке от 9,9% до 13,9% годовых в зависимости от суммы и срока кредита.

РСХБ предлагает специальные кредитные программы для пенсионеров. В рамках новых условий максимальная сумма пенсионного кредита составит 1,5 млн рублей, а процентные ставки - от 9,9% до 11,9% в зависимости от суммы, срока кредита и наличия зачислений пенсии на счет в РСХБ.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Банка на официальном сайте Банка в сети Интернет, а также через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента. И это не только удобно, но и выгодно, поскольку до 1 февраля 2020 года по таким кредитам предусмотрена скидка к процентным ставкам в размере 0,5% годовых.

"Россельхозбанк" уделяет значительное внимание повышению качества обслуживания и обеспечению доступности банковских продуктов и услуг населению. Уверена, что новые условия кредитования Банка будут интересны всем категориям населения", - отметила первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

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