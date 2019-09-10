Уголовное дело начальника отделения самарского ДПС ушло в суд

В суд Советского района Самары с утвержденным обвинительным заключением отправили уголовное дело бывшего начальника отделения ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре Виталия Деревяги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, его обвиняют по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

По версии следствия, 23 февраля 2019 г. Деревяга получил от подчиненного 100 тыс. руб. за перевод этого сотрудника в полк ДПС по Самаре. Якобы эти деньги он мог передать кому-то в городском УМВД "для урегулирования вопроса".