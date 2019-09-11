Самарская полиция отрицает свое участие в обыске у Мязитовых

Самарская полиция официально отрицает свое участие в обыске в доме семьи Мязитовых в Ульяновской области.

Напомним, в с. Новый Мостяк в Ульяновской области, где расположен дом матери Реналя Мязитова (экс-глава СОФЖИ подозревается в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и находится в СИЗО), 28 июня "провели обыск". Об этом в соцсетях рассказала жена Мязитова — Наталья.

По ее словам, семью не предупреждали о визите полиции, в доме никого не было, незваные гости заявили соседям, что они из ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Руководитель группы представился Дмитрием Мяминым.

В областном ГУ МВД в ответ на журналистский запрос сообщили, что такой человек в ГСУ не работает и никаких процессуальных действий по адресу дома Мязитовых в Ульяновской области самарские полицейские не проводили.