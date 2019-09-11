16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары хочет передать "Экостройресурсу" обязанности по содержанию контейнерных площадок Прокуратура считает незаконной зарплату, назначенную главой Октябрьска самой себе Новый генплан Самары планируют утвердить в 2020 году В Самаре депутата, не отчитавшегося о доходах, лишили мандата Мэрия Самары приватизирует здание бывшей детской тюрьмы

Муниципалитеты Власть и политика

Прокуратура нашла конфликт интересов в администрации Борского района

БОРСКОЕ. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Борского района обнаружила конфликт интересов в администрации района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор района Роман Суханкин.

По данным надзорного ведомства, конфликт интересов заключается в том, что жена главы района Эдуарда Ардабьева Наталья работает начальником экономического отдела администрации.

По закону, человек не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на службе в случае близкого родства с главой муниципального образования.

При этом 8 августа глава района Ардабьев издал распоряжение, которым возложил на первого замглавы района принятие организационных решений в отношении начальника экономического отдела. Это распоряжение прокуратура посчитала незаконным, так как делегирование исключительных полномочий главы муниципального образования другим служащим противоречит общим принципам организации местного самоуправления и не поможет урегулировать конфликт интересов.

В результате надзорное ведомство внесло представление председателю собрания представителей Борского района.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6