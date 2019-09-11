Прокуратура нашла конфликт интересов в администрации Борского района

Прокуратура Борского района обнаружила конфликт интересов в администрации района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор района Роман Суханкин.

По данным надзорного ведомства, конфликт интересов заключается в том, что жена главы района Эдуарда Ардабьева Наталья работает начальником экономического отдела администрации.

При этом 8 августа глава района Ардабьев издал распоряжение, которым возложил на первого замглавы района принятие организационных решений в отношении начальника экономического отдела. Это распоряжение прокуратура посчитала незаконным, так как делегирование исключительных полномочий главы муниципального образования другим служащим противоречит общим принципам организации местного самоуправления и не поможет урегулировать конфликт интересов.

В результате надзорное ведомство внесло представление председателю собрания представителей Борского района.