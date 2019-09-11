АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Кулешовка — Куйбышев и на площадочных объектах в Бугурусланском и Самарском районных нефтепроводных управлениях (РНУ).

Бригады центральной ремонтной службы Самарского РНУ отключили временные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики на подводящем нефтепроводе нефтеперекачивающей станции "Любецкая", а также ликвидировали шесть вантузов на МН Кулешовка — Куйбышев.

Специалисты Бугурусланского РНУ подключили резервуар вертикальный стальной с понтоном объемом 10 тыс. куб м к технологическим трубопроводам линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка".

Работы проведены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью модернизации оборудования и обеспечения надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы работают в плановом режиме.