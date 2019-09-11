Лучших работников НК НПЗ отметили наградами

Начало осени для нефтяников ассоциируется с профессиональным праздником — День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября. Коллектив одного из крупнейших городских предприятий, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, по праву может гордиться результатами своего труда: здесь внедряются современные технологии и инновации, предприятие предоставляет городу рабочие места и является одним из главных налогоплательщиков Самарской области. В честь профессионального праздника лучшие работники НК НПЗ получили награды от первых лиц региона.

Награды от губернатора

В пятницу, 6 сентября, в городском Дворце культуры состоялось большое собрание под корпоративными флагами "Роснефти", собравшее более 600 работников трех предприятий компании: Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Мероприятие посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил присутствующих с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и вручил награды лучшим работникам отрасли, среди которых были и труженики НКНПЗ.

Почетное звание "Заслуженный работник нефтяной промышленности Самарской области" было присвоено старшему оператору установки 43-102/ 1 цеха №3 Александру Кукину.

Почетной грамотой губернатора Самарской области были награждены старший оператор установки АВТ-11 цеха №29 Дмитрий Мамлютов и механик инженерно-технической группы цеха энергопроизводства Юрий Федотов. Благодарность губернатора получил главный специалист управления эксплуатационного ремонта Дмитрий Агеев.

Всего в рамках профессионального праздника в этом году 109 работников предприятия были отмечены наградами различного уровня.

Особые слова благодарности в этот вечер звучали в адрес ветеранов, стоявших у истоков "нефтянки" города и региона в целом. Нефтеперерабатывающий завод появился за год до создания Новокуйбышевска и стал отправной точкой для рождения города, поэтому отраслевому празднику здесь уделяется особое внимание.

Генеральный директор АО "Новокуйбышевский НПЗ" Роберт Хусаинов поблагодарил работников предприятия за умение своевременно выполнять самые сложные производственные задачи и принимать важные технические решения. "Вместе с вами мы строим современные производственные процессы, трудимся над выполнением производственной программы. Наш завод является одним из крупнейших налогоплательщиков региона и оказывает существенное влияние на благосостояние любимого города. Все это — благодаря нашему коллективу", — подчеркнул он.

Важен труд каждого

Уже по сложившейся традиции накануне Дня нефтяника завод посетил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Он выразил благодарность заводчанам за колоссальный ежедневный труд и отметил, что успех предприятия зависит от вклада каждого сотрудника, независимо от того, работает он на установке или в офисе.

Звания "Почетный нефтехимик" были удостоены представительницы прекрасной половины коллектива НПЗ: старший диспетчер производственного управления Елена Беляева и экономист цеха №3 Ольга Морозова. Нагрудным знаком и званием "Почётный нефтяник" был отмечен старший оператор установки 24-6/3 Николай Мачалкин.

Еще свыше 40 сотрудников были отмечены благодарностями Министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли Самарской области, корпоративными наградами НК "Роснефть", Самарской губернской думы, главы Новокуйбышевска, а также почётными грамотами НК НПЗ.

Портреты 42 передовиков производства и победителей экономического соревнования, конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" украсили галерею почета НК НПЗ.

На благо региона

АО "Новокуйбышевский НПЗ" сегодня одно из крупнейших предприятий губернии, основанное в 1951 году.

На НК НПЗ впервые в стране был освоен выпуск многих видов продукции, среди которых топливо для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей.

Сегодняшний завод — это высочайшая концентрация современных технологических решений и инноваций, активно внедряемых в работу предприятия. В рамках стратегии "Роснефть-2022" на заводе реализуется ряд мероприятий, направленных на развитие технологического потенциала.

Главным проектом по модернизации мощностей предприятия в этом году станет ввод в эксплуатацию установки подготовки керосина. Мощность нового объекта достигает 1 млн тонн в год. Установка позволит производить топливо высокого качества для реактивных двигателей марки РТ, используемое в гражданской авиации для летательных аппаратов с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью полета.

Также в 2019 году НК НПЗ ввел в промышленную эксплуатацию систему измерения количества и качества нефтепродуктов (СИКНП). Новая технология позволяет определять массу и качественные показатели продукции, отгружаемые речным транспортом. Система была установлена на речном терминале завода на Волге к началу навигации.

Еще одним нововведением на предприятии стал единый комплекс газофракцинирования и стабилизации с цифровым пунктом управления. Эта система, состоящая из трех технологических установок, позволяет оптимизировать технологический режим, облегчить управление процессами. Кроме того, здесь полностью исключается человеческий фактор, что повышает уровень промышленной безопасности объекта.