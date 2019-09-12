В регионе разыскивают трех пропавших детей

В Самарской области разыскивают троих несовершеннолетних, пропавших в этом году, сообщает региональное ГУ МВД. Все они покинули места своего проживания в разные периоды времени и, по информации правоохранителей, могут находиться у своих родственников на территории губернии.

15-летний Арсен Михайлов 10 января по личному заявлению поступил в ГКУСО Волжский социально реабилитационный центр несовершеннолетних "Тополек", но спустя шесть дней самовольно покинул его и до настоящего времени местонахождение подростка неизвестно. Розыск ведет ОМВД России по Волжскому району. Всех, кому известно о личности или местонахождении разыскиваемого, сотрудники ОВД просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102), 89372323090.





Анастасия Петровская 2003 года рождения, воспитанница ГКУ СО "Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. Б. П. Фроловой" 4 февраля самовольно покинула центр и до настоящего времени не вернулась. Розыск ведет ОП № 1 УМВД России по г. Самаре. Всех, кому известно о личности или местонахождении девочки, сотрудники ОВД просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102), 89272134115.





15-летняя Ирина Основина, проживающая в Самаре на ул. Алма-Атинской, 130, пропала из поля зрения близких 6 июня. До настоящего времени ее местонахождение не известно. Розыск ведет ОП № 1 УМВД России по г. Самаре Всех, кому известно о личности или местонахождении разыскиваемой, сотрудники ОВД просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102), 89272134115.