В ТОР "Тольятти" появилось восемь новых резидентов

В среду, 11 сентября, в правительстве Самарской области было подписано трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности восьми новых резидентов на территории ТОР "Тольятти", сообщается на сайте экономической зоны. Инвесторы готовы вложить более 380 млн рублей.

Компания ООО "ПМК Логистик" Хочет построить на территории ТОР фасовочно-складской комплекс для производства и реализации фасованных овсяных каш. В проект инвестор готов вложить 163,25 млн рублей. Организация производства позволит создать 52 рабочих места.

Еще один резидент — ООО "БСГ" — намерен потратить 55,2 млн руб. на создание производства самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин на территории Тольятти. Планируется создать 46 рабочих мест.

Компания ООО "ПК БЛИСС" с проектом создания производства электротехнического оборудования на основе современных цифровых технологий готова инвестировать 34,6 млн руб. и создать 59 рабочих мест.

ООО "Техно-Ритм" заявило проект создания производства автомобильных компонентов из пластмассы для отечественных и импортных автомобилей. На эти цели компания направит 29,32 млн руб. и создаст 29 рабочих мест.

ООО "Завод упаковки" планирует создать в Тольятти производство полипропиленовых мешков. Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 27,82 млн рублей. Проект даст работу 57 соискателям.

Компания "Ф.Лайт" организует производство осветительного оборудования. В проект ООО готово вложить 25,07 млн руб., планируется создать 20 рабочих мест.

ООО "Волгапромтехоснастка" хочет создать центр технологической оснастки за 24,6 млн рублей. Работу смогут получить 20 человек.

Компания ООО "Агропарк" намерена инвестировать 21,32 млн руб. в строительство и запуск на территории ТОР Тольятти складского комплекса для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. На рабочие места будут претендовать 20 человек.

"Таким образом количество резидентов ТОСЭР "Тольятти" увеличится до 61, суммарный объем инвестиций составит более 38 млрд руб., количество новых рабочих мест составит более 7,5 тыс.", — говорится в релизе.