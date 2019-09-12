Подрядчик не успеет освоить средства, выделенные на ремонт Заводского шоссе на 2019 год

"Автодоринжиниринг" не успевает освоить всю сумму, выделенную на капитальный ремонт второй очереди Заводского шоссе от ул. Аврора до ул. 22-го Партсъезда на текущий год. Об этом на заседании комитета Самарской Губернской Думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи заявил заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Василий Чернов.

По его словам, в 2019 г. на ремонт участка было заложено 280 млн руб., стоимость всего контракта — 654,68 млн рублей. Проект предполагает строительство четырехполосной дороги протяженностью 3,84 км с тротуарами и газонами. Завершить работы планируют в 2020 году.

Договор с подрядчиком был заключен 8 июня, но разрешение на работы "Автодоринжиниринг" получил лишь 21 августа. Как пояснил Василий Чернов, возникли проблемы с оформлением земельных участков под тротуары и газоны. Часть из них попала в полосу отвода железной дороги, что потребовало заключения дополнительных сервитутов и договоров субаренды с железной дорогой.

Согласно графику строительства и освоения денежных средств, предоставленному подрядчиком, в текущем году он успевает освоить 257 млн руб. Департамент готовит письмо с обращением в минтранс, чтобы перераспределить оставшиеся 30 млн руб. на ремонт ул. Стара-Загора, а в следующем году перенаправить ту же сумму со Стара-Загора обратно на Заводское шоссе.