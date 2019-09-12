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Дорожное строительство Транспорт и связь

Подрядчик не успеет освоить средства, выделенные на ремонт Заводского шоссе на 2019 год

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Автодоринжиниринг" не успевает освоить всю сумму, выделенную на капитальный ремонт второй очереди Заводского шоссе от ул. Аврора до ул. 22-го Партсъезда на текущий год. Об этом на заседании комитета Самарской Губернской Думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи заявил заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Василий Чернов.

По его словам, в 2019 г. на ремонт участка было заложено 280 млн руб., стоимость всего контракта — 654,68 млн рублей. Проект предполагает строительство четырехполосной дороги протяженностью 3,84 км с тротуарами и газонами. Завершить работы планируют в 2020 году.

Договор с подрядчиком был заключен 8 июня, но разрешение на работы "Автодоринжиниринг" получил лишь 21 августа. Как пояснил Василий Чернов, возникли проблемы с оформлением земельных участков под тротуары и газоны. Часть из них попала в полосу отвода железной дороги, что потребовало заключения дополнительных сервитутов и договоров субаренды с железной дорогой.

Согласно графику строительства и освоения денежных средств, предоставленному подрядчиком, в текущем году он успевает освоить 257 млн руб. Департамент готовит письмо с обращением в минтранс, чтобы перераспределить оставшиеся 30 млн руб. на ремонт ул. Стара-Загора, а в следующем году перенаправить ту же сумму со Стара-Загора обратно на Заводское шоссе.

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