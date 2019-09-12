Самарские депутаты внесли изменения в бюджет города

10 сентября состоялось 64-е заседание Думы Самары. Депутаты приняли отчет об исполнении муниципального бюджета в 1 полугодии 2019 года, а также внесли изменения в городскую казну.

Поправки в бюджет связаны с перераспределением средств для выполнения первоочередных социальных задач. Речь идет о сумме в 136,6 млн рублей. Большая часть этих денег будет направлена на дополнительную закупку квартир у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Это одна из приоритетных задач, которую губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил в своем послании к жителям региона в марте 2019 года.

"Изменения, внесенные в бюджет Самары 2019 года, связаны с перераспределением средств для выполнения первоочередных социальных задач. Более 130 млн рублей предназначены для переселения горожан, которые проживают в ветхих домах. Возможно, средства будут впоследствии возмещены из вышестоящих бюджетов", — отметил председатель гордумы Алексей Дегтев.