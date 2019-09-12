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Культура

Для Самары разработают проект объединенной охранной зоны объектов культурного наследия

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области выступило заказчиком на разработку проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самара. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Цена контракта составляет чуть более 5 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет составить таблицы координатного описания поворотных точек, карт (планов) зон охраны объекта культурного наследия в целях внесения сведений в Федеральную кадастровую палату как зон с особыми условиями использования территорий. Разработать режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах объединенных зон охраны. Провести государственную историко-культурную экспертизу проекта и привести материалы проектов в соответствие с результатами экспертизы.

Выполнить работу необходимо до 1 декабря текущего года.

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