Ранее судимый житель Новокуйбышевска ограбил пенсионера и разбил ему очки

Сотрудниками полиции Новокуйбышевска задержан ранее судимый, безработный 46-летний мужчина, подозреваемый в ограблении пенсионера, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть города обратился 67-летний местный житель, заявивший, что возле его дома по пр. Победы неизвестный мужчина, ударив его несколько раз по лицу, забрал из кармана его куртки 9 тыс. руб. и разбил очки стоимостью 500 рублей.

По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли улики, опросили потерпевшего. Со слов мужчины стражи порядка составили подробное описание подозреваемого и направили его всем наружным службам. С целью установления свидетелей инцидента был проведен поквартирный обход в домах, расположенных поблизости от места происшествия, проверили на причастность к случившемуся лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности. В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Выяснив местонахождение предполагаемого злоумышленника, сотрудники уголовного розыска задержали его. По данным оперативников, мужчина ранее был судим за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". В настоящее время злоумышленник находится под арестом, ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.