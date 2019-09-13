ЦСК ВВС одержал верх над командой из Пекина KRS-BSU - 4:3

В четверг, 12 сентября, ЦСК ВВС в упорной борьбе одержал верх над командой из Пекина KRS-BSU (КРС-БСУ), сообщает пресс-служба клуба.

Первый период прошел при явном преимуществе "летчиков". Дважды обрадовал самарские трибуны Данил Гареев, на что китайские хоккеисты смогли ответить только одной забитой шайбой.

Во втором периоде Арсен Хисамутдинов упрочил лидирующие позиции ЦСК ВВС.

Не знаем какие волшебные слова произнес в раздевалке пекинцев главный тренер Марк Кемпбел — но в третьем периоде представители пекинского спортивного университета (BSU — Beijing Sport University) явно прибавили в движении и смогли отыграть две шайбы, тем самым переведя игру в овертайм.

Овертайм прошел на встречных курсах и китайская команда уже праздновала победу, но после видео просмотра судейский корпус принял решение — шайба была заброшена после сирены.

В буллитах сильнее оказалась самарская "эскадрилья".

14 сентября ЦСК ВВС встретится с третьими представителями Китая в ВХЛ — командой Ценг Тоу из города Цзилинь.