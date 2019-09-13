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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС одержал верх над командой из Пекина KRS-BSU - 4:3

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 сентября, ЦСК ВВС в упорной борьбе одержал верх над командой из Пекина KRS-BSU (КРС-БСУ), сообщает пресс-служба клуба.

Первый период прошел при явном преимуществе "летчиков". Дважды обрадовал самарские трибуны Данил Гареев, на что китайские хоккеисты смогли ответить только одной забитой шайбой.

Во втором периоде Арсен Хисамутдинов упрочил лидирующие позиции ЦСК ВВС.

Не знаем какие волшебные слова произнес в раздевалке пекинцев главный тренер Марк Кемпбел — но в третьем периоде представители пекинского спортивного университета (BSU — Beijing Sport University) явно прибавили в движении и смогли отыграть две шайбы, тем самым переведя игру в овертайм.

Овертайм прошел на встречных курсах и китайская команда уже праздновала победу, но после видео просмотра судейский корпус принял решение — шайба была заброшена после сирены.

В буллитах сильнее оказалась самарская "эскадрилья".

14 сентября ЦСК ВВС встретится с третьими представителями Китая в ВХЛ — командой Ценг Тоу из города Цзилинь.

ЦСК ВВС (Самара) — КРС-БСУ (Пекин) 4:3 Б (2:1; 1:0; 0:2; 0:0; 1:0)

ЦСК ВВС: Попков (Мамедов), Юнышев, Пузанов, Набиуллин, Каштанов, Свинцицкий, Тимиров (2), Семенов, Колычев (2), Ахметзянов, Гусев, Голубович, Хисамутдинов, Сорокин, Кузьмин, Степаненко, Парфирьев, Кудрявцев, Скворцов, Чередниченко.

КРС-БСУ: ОʼБрайен (Сунь), Чо, Джо, Сето (4), Ли, Чен (2), Мэги (2), Иаури, Риггз, Чжан Цзэцэнь, Чжан Пэнфей, Ху, Салия, Заборников, Уолчак, Скворцов, Базевичс, То-Ландри (2), Максимов, Потехин, Ин.

1:0 Гареев (Свинцицкий, Скворцов)2:13
2:0 Гареев (Пузанов) 13:26
2:1 Мэги (Скворцов, Потехин) 16:26 в бол.
3:1 Хисамутдинов (Каштанов) 32:08
3:2 Потехин (Чен) 53:28
3:3 Джо (Потехин) 59:17
4:3 Скворцов 65:00 БП

Штрафное время: 4:10 (2:6; 2:2; 0:2)

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