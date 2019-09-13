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Мобильное приложение банка "Открытие" вошло в число лучших, по версии Go Mobile

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" стал лауреатом премии Go Banking Awards в номинации "Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения)". Вручение награды состоялось в рамках торжественной церемонии 11 сентября 2019 года.

В основу премии за лучшее банковское мобильное приложение легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. В исследовании приняли участие 34 банка. Кредитные организации оценивались по 5 основным показателям; на основе исследования разработан рейтинг мобильных приложений.

"Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания в "Открытии". В этом году мы доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения, что позволило обеспечить пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества", — отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка "Открытие".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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