В Тольятти осужден лжетеррорист, заминировавший кафе

Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда в отношении 36-летнего жителя Тольятти Николая Русяева, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, 11 марта 2019 г. на пульт дежурного экстренной службы "112" поступило анонимное сообщение о планируемом акте терроризма в одном из кафе города Тольятти. При осмотре указанного здания и прилегающей к нему территории взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с полицейскими в короткий срок установили и задержали подозреваемого. Им оказался Николай Русяев, который при опросе пояснил, что осуществил звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На основании переданных из ФСБ материалов, в УМВД России по городу Тольятти в отношении Русяева было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ. По окончании следствия он предстал перед судом Автозаводского района, который признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.