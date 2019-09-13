На улице в Тольятти пятеро парней зверски расправились с мужчиной

В Тольятти разыскивают пятерых парней, забивших до смерти мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

27 июля с 1:45 до 2:40 у дома №79а по пр. Степана Разина возле магазина избили местного жителя. Пострадавший скончался в больнице.

По словам начальника отдела информации и общественных связей областного полицейского главка Сергея Гольдштейна, сейчас по факту случившегося проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"На месте происшествия сотрудниками полиции проведены осмотр, поквартирные обходы близлежащих домов, торговых и общественных организаций, устанавливаются очевидцы и владельцы автотранспорта с видеорегистраторами, которые могли находиться в это время рядом с торговой точкой. Проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Просмотрены и изъяты записи с камер наружного наблюдения по вероятным путям передвижения злоумышленников. Составлены и доведены до личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировки с описанием примет подозреваемых", - комментируют в ГУ МВД.

Приметы подозреваемых:

1) Мужчина, 17-19 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, спортивного телосложения, короткие светлые волосы, черная куртка-ветровка, белая футболка с черным узором, синие джинсовые шорты до колен, черные кроссовки с белым логотипом Nike;

2) Мужчина, 17-19 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, спортивного телосложения, короткие светлые волосы, черная спортивная кофта с длинными рукавами и логотипом Nike на груди справа и нашивками на рукавах, красные шорты до колена, разноцветные кроссовки с белыми подошвами;

3) Мужчина, 17-19 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, спортивного телосложения, короткие светлые волосы, синяя футболка с белыми надписями на груди, серые шорты с рисунком в виде темных пятен, черные кроссовки;

4) Мужчина, 17-19 лет, похож на татарина или азиата, рост 170-175 см, спортивного телосложения, короткие темные волосы, красная спортивная кофта с белой вставкой на груди и черными вставками на плечах, с белой надписью "Россия", черные шорты, черные кроссовки;

5) Мужчина, 17-19 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, худощавого телосложения, темные волосы средней длины, темная футболка, темные штаны, темные кроссовки.

Полицейские просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях разыскиваемых или об их местонахождении, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-27, 93-45-45; 93-63-12 или 020 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантирована.