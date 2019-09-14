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Культура

Станислав Дробышевский расскажет, как выжить в ледниковый период

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 сентября в 11:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина пройдет лекция Станислава Дробышевского "Как выжить в ледниковый период".

Встреча будет посвящена изменениям климата и их последствиям. В последние сто лет климатологи фиксируют глобальное потепление, но палеоклиматологам известно, что кратковременное быстрое повышение температуры на планете всегда предшествует оледенению.

Если нас ждет ледниковый период — как выжить? Что есть, где жить, чем обогреваться, как развлекаться? Ждет ли нас крах и как к нему подготовиться? На эти и другие вопросы ответит авторская лекция кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Станислава Дробышевского.

Станислав Дробышевский — известный популяризатор науки, научный редактор портала "Антропогенез.ру", эксперт Общественного движения "Сообщество молодых ученых", лектор форума "Ученые против мифов".

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