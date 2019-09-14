16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кошкинском районе создают комфортные условия для жизни сельчан Мэрия Самары хочет передать "Экостройресурсу" обязанности по содержанию контейнерных площадок Прокуратура считает незаконной зарплату, назначенную главой Октябрьска самой себе Новый генплан Самары планируют утвердить в 2020 году В Самаре депутата, не отчитавшегося о доходах, лишили мандата

Муниципалитеты Власть и политика

В Кошкинском районе создают комфортные условия для жизни сельчан

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мы даже не успеваем задать первые вопросы, а глава Кошкинского района Виктор Титов уже начинает говорить — о наболевшем, насущном, о строительстве нового детского садика, о капитальном ремонте старого здания школы, о вывозе мусора и ремонте дорог, об урожае и молодых специалистах, благоустройстве, воспитании подрастающего поколения.

Фото: Фото предоставлено администрацией района

Повод для гордости

С первых минут становится понятно, что здесь, на севере Самарской области, к решению всех, и стратегических, и текущих повседневных задач подходят по-хозяйски, ставя во главу угла не показатели в отчетах, а благополучие и комфорт жизни простых сельчан.

В этом году вся работа проходит под флагом реализации ключевых национальных проектов. По каждому направлению главе района есть что сказать.

Одна из основ благосостояния района — сельское хозяйство. Здесь хорошо развито молочное и мясное животноводство. В непростую постперестроечную эпоху здесь сумели сохранить значительную часть поголовья КРС, и сегодня оно насчитывает около 8 тысяч голов, в том числе более трех тысяч дойных коров, каждая из которых в среднем дает не меньше 5,8 тонн молока в год. А в некоторых хозяйствах, например, в племзаводе "Дружба" — и побольше, 7,9 тонн!

Фермеры активно открывают новые производства. Только в этом году государственные гранты на развитие своего дела получили два фермера района, а один оформил агростартап. В общей сложности за последние годы свое дело в районе открыли 22 фермера.

Несмотря на то что погода заставила аграриев района поволноваться, урожай в Кошкинском районе обещает быть видным — здесь рассчитывают собирать не менее 125 тысяч тонн зерна. Многие хозяйства уже закончили уборку зерновых и приступили к севу озимых. Из почти 50 тысяч га пашни убрано уже более 42 тысяч га — по урожаю Кошкинский район в этом году заслуженно занимает место в лидерах региона.

Построить и обеспечить

Важные изменения в жизнь сельчан вносит нацпроект "Жилье и городская среда". В этом году в Кошках планируют завершить реализацию комплексного проекта по застройке нового микрорайона общей площадью в 35 га. Земля предназначена для выделения участков многодетным семьям.

"Район обеспечивает участок всеми необходимыми инженерными коммуникациями, дорогами, связью, строим очистные сооружения. Землю под строительство здесь получили 198 семей, — рассказывает Виктор Титов. — И сразу возводим неподалеку новый детский садик с двумя ясельными группами. Таким образом мы рассчитываем не только полностью закрыть вопрос потребности в местах дошкольников, но и обеспечить новый микрорайон необходимой социальной инфраструктурой".

Для детей постарше уже готов проект капитального ремонта здания старой школы, напротив уже существующего образовательного центра — заявку на получение софинансирования район отправил в региональное правительство уже в этом году. Планируется, что в отремонтированном здании разместятся начальные классы, дом детского творчества, школа искусств и детско-юношеская спортивная школа.

"В районе нет проблем с нехваткой педагогов — у нас работают как опытные учителя старой закалки, так и молодые педагоги. Мы всеми силами стараемся сохранять школы в сельских поселениях, за последние годы не закрыли ни одной. Пока есть школа — село живо", — считает Виктор Титов.

Жить с комфортом

Огромное внимание в районе уделяют формированию комфортных условий для жизни сельчан. В этом году навели красоту на трех площадках в микрорайонах с многоэтажной застройкой на Погрузной и в Орловке. На асфальтирование площадок, устройство цветников, установку лавочек и урн было выделено 4 976 283,05 рублей.

"В 2020 году в программу благоустройства включим еще и парковки для автомобилей — для многих жителей возможность аккуратно и с комфортом припарковать машину очень актуальна", — говорит Виктор Титов. Также для удобства автомобилистов в этом году в районе отремонтировали 9 больших дорог, в том числе подъезды к школе в Ермаково, а до конца сентября завершится ремонт отдельных участков улиц еще в 13 поселениях. Уже есть и планы на следующий год — готова проектно-сметная документация на реконструкцию еще трех дорог в Кошках.

Неотъемлемая составляющая достойного качества жизни — чистая питьевая вода. В этом году новые скважины пробурили в Степной Шентале, Новой Кармале и Мамыково, а на следующий год запланировано строительство центрального водопровода в Орловке.

"На этот проект требуется 68 миллионов рублей, поэтому мы рассчитываем на софинансирование в рамках нацпроекта", — пояснил Виктор Титов.

В здоровом теле — спортивный дух

Здоровье жителей района — предмет особого внимания и особой заботы властей. Расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечивающих сельчан доступной медпомощью — в этом году достраивается ФАП в Шпановке.

"Зона ответственности районных властей — обеспечение инженерной инфраструктурой, электричеством, благоустройство территории. Все это выполнено, и мы рассчитываем, что в октябре новый ФАП уже примет первых пациентов", — говорит Виктор Титов.

Планомерно и последовательно решают в Кошкинском районе вопрос медицинских кадров. Серьезным стимулом приехать работать в район для медиков служит жилье: за последние годы медработникам здесь предоставили 12 квартир. Благодаря этому штат местной больницы пополнился такими нужными молодыми врачами — хирургом, стоматологом, кардиологом, педиатрами…

"Жилье, "подъемные" выплаты от государства, неплохая зарплата — все это дает положительный эффект, и молодежь едет к нам", — делится Виктор Титов.

А сохранить здоровье и бодрость помогает спорт. В спортивные программы здесь вовлечено уже более 40% сельчан, поэтому в Кошках не сомневаются, что плановый показатель нацпроекта в 54% будет достигнут без труда. Для этого созданы все условия: в прошлом году здесь открылся новый стадион, и теперь здесь с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Футбол, волейбол, большой теннис, хоккей, фигурное катание, лыжный спорт — все занятия для детей совершенно бесплатны, а показателем качества служат неоднократные призовые места мальчишек и девчонок на областных соревнованиях. Впрочем, взрослые не отстают: 12 любительских футбольных и 8 хоккейных команд района устраивают регулярные турниры, собирающие сотни болельщиков.

Виктор Титов, глава муниципального района Кошкинский:

— Правительство Самарской области сегодня очень много делает для повышения качества жизни на селе. Даже в отдаленных поселениях появляются новые дороги, открываются детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные и детские площадки. Развиваются предприятия, создаются новые рабочие места. Все это в комплексе позволяет создать достойные условия жизни для сельчан. В район целыми семьями приезжают молодые специалисты, учителя, врачи, детям создаются все условия для учебы и досуга, бесплатных занятий спортом. А там, где дети — там есть будущее!

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6