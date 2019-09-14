В Кошкинском районе создают комфортные условия для жизни сельчан

Мы даже не успеваем задать первые вопросы, а глава Кошкинского района Виктор Титов уже начинает говорить — о наболевшем, насущном, о строительстве нового детского садика, о капитальном ремонте старого здания школы, о вывозе мусора и ремонте дорог, об урожае и молодых специалистах, благоустройстве, воспитании подрастающего поколения.

Повод для гордости

С первых минут становится понятно, что здесь, на севере Самарской области, к решению всех, и стратегических, и текущих повседневных задач подходят по-хозяйски, ставя во главу угла не показатели в отчетах, а благополучие и комфорт жизни простых сельчан.

В этом году вся работа проходит под флагом реализации ключевых национальных проектов. По каждому направлению главе района есть что сказать.

Одна из основ благосостояния района — сельское хозяйство. Здесь хорошо развито молочное и мясное животноводство. В непростую постперестроечную эпоху здесь сумели сохранить значительную часть поголовья КРС, и сегодня оно насчитывает около 8 тысяч голов, в том числе более трех тысяч дойных коров, каждая из которых в среднем дает не меньше 5,8 тонн молока в год. А в некоторых хозяйствах, например, в племзаводе "Дружба" — и побольше, 7,9 тонн!

Фермеры активно открывают новые производства. Только в этом году государственные гранты на развитие своего дела получили два фермера района, а один оформил агростартап. В общей сложности за последние годы свое дело в районе открыли 22 фермера.

Несмотря на то что погода заставила аграриев района поволноваться, урожай в Кошкинском районе обещает быть видным — здесь рассчитывают собирать не менее 125 тысяч тонн зерна. Многие хозяйства уже закончили уборку зерновых и приступили к севу озимых. Из почти 50 тысяч га пашни убрано уже более 42 тысяч га — по урожаю Кошкинский район в этом году заслуженно занимает место в лидерах региона.

Построить и обеспечить

Важные изменения в жизнь сельчан вносит нацпроект "Жилье и городская среда". В этом году в Кошках планируют завершить реализацию комплексного проекта по застройке нового микрорайона общей площадью в 35 га. Земля предназначена для выделения участков многодетным семьям.

"Район обеспечивает участок всеми необходимыми инженерными коммуникациями, дорогами, связью, строим очистные сооружения. Землю под строительство здесь получили 198 семей, — рассказывает Виктор Титов. — И сразу возводим неподалеку новый детский садик с двумя ясельными группами. Таким образом мы рассчитываем не только полностью закрыть вопрос потребности в местах дошкольников, но и обеспечить новый микрорайон необходимой социальной инфраструктурой".

Для детей постарше уже готов проект капитального ремонта здания старой школы, напротив уже существующего образовательного центра — заявку на получение софинансирования район отправил в региональное правительство уже в этом году. Планируется, что в отремонтированном здании разместятся начальные классы, дом детского творчества, школа искусств и детско-юношеская спортивная школа.

"В районе нет проблем с нехваткой педагогов — у нас работают как опытные учителя старой закалки, так и молодые педагоги. Мы всеми силами стараемся сохранять школы в сельских поселениях, за последние годы не закрыли ни одной. Пока есть школа — село живо", — считает Виктор Титов.

Жить с комфортом

Огромное внимание в районе уделяют формированию комфортных условий для жизни сельчан. В этом году навели красоту на трех площадках в микрорайонах с многоэтажной застройкой на Погрузной и в Орловке. На асфальтирование площадок, устройство цветников, установку лавочек и урн было выделено 4 976 283,05 рублей.

"В 2020 году в программу благоустройства включим еще и парковки для автомобилей — для многих жителей возможность аккуратно и с комфортом припарковать машину очень актуальна", — говорит Виктор Титов. Также для удобства автомобилистов в этом году в районе отремонтировали 9 больших дорог, в том числе подъезды к школе в Ермаково, а до конца сентября завершится ремонт отдельных участков улиц еще в 13 поселениях. Уже есть и планы на следующий год — готова проектно-сметная документация на реконструкцию еще трех дорог в Кошках.

Неотъемлемая составляющая достойного качества жизни — чистая питьевая вода. В этом году новые скважины пробурили в Степной Шентале, Новой Кармале и Мамыково, а на следующий год запланировано строительство центрального водопровода в Орловке.

"На этот проект требуется 68 миллионов рублей, поэтому мы рассчитываем на софинансирование в рамках нацпроекта", — пояснил Виктор Титов.

В здоровом теле — спортивный дух

Здоровье жителей района — предмет особого внимания и особой заботы властей. Расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечивающих сельчан доступной медпомощью — в этом году достраивается ФАП в Шпановке.

"Зона ответственности районных властей — обеспечение инженерной инфраструктурой, электричеством, благоустройство территории. Все это выполнено, и мы рассчитываем, что в октябре новый ФАП уже примет первых пациентов", — говорит Виктор Титов.

Планомерно и последовательно решают в Кошкинском районе вопрос медицинских кадров. Серьезным стимулом приехать работать в район для медиков служит жилье: за последние годы медработникам здесь предоставили 12 квартир. Благодаря этому штат местной больницы пополнился такими нужными молодыми врачами — хирургом, стоматологом, кардиологом, педиатрами…

"Жилье, "подъемные" выплаты от государства, неплохая зарплата — все это дает положительный эффект, и молодежь едет к нам", — делится Виктор Титов.

А сохранить здоровье и бодрость помогает спорт. В спортивные программы здесь вовлечено уже более 40% сельчан, поэтому в Кошках не сомневаются, что плановый показатель нацпроекта в 54% будет достигнут без труда. Для этого созданы все условия: в прошлом году здесь открылся новый стадион, и теперь здесь с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Футбол, волейбол, большой теннис, хоккей, фигурное катание, лыжный спорт — все занятия для детей совершенно бесплатны, а показателем качества служат неоднократные призовые места мальчишек и девчонок на областных соревнованиях. Впрочем, взрослые не отстают: 12 любительских футбольных и 8 хоккейных команд района устраивают регулярные турниры, собирающие сотни болельщиков.

Виктор Титов, глава муниципального района Кошкинский:

— Правительство Самарской области сегодня очень много делает для повышения качества жизни на селе. Даже в отдаленных поселениях появляются новые дороги, открываются детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные и детские площадки. Развиваются предприятия, создаются новые рабочие места. Все это в комплексе позволяет создать достойные условия жизни для сельчан. В район целыми семьями приезжают молодые специалисты, учителя, врачи, детям создаются все условия для учебы и досуга, бесплатных занятий спортом. А там, где дети — там есть будущее!