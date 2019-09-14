Аналитик банка "Открытие" комментирует итоги заседания ЕЦБ 12 сентября 2019 г.

Европейский регулятор, как и ожидалось, приступил к смягчению монетарной политики, при этом результатом его заседания стал как целый комплекс мер, направленных на стимулирование экономики, так и формулирование новой цели монетарной политики Банка. Смягчение монетарной политики произошло на фоне снижения прогнозов ЕЦБ по экономике и инфляции: так, прогноз роста ВВП на 2019 г. был снижен на 0,1 п.п. до 1,1%, ожидания ускорения темпов роста до 1,4% были сдвинуты с 2020 г. до 2021 г. Прогноз темпов роста на 2020 г. был снижен на 0,2 п.п. до 1,2%; прогноз на 2021 г. сохранился на уровне 1,4%. Прогноз по инфляции в 2019 и 2020 гг. был снижен на 0,1 п.п. и 0,4 п.п. до 1,2% и 1% соответственно. Прогноз инфляции на 2021 г. снизился на 0,1 п.п. до 1,5%.

ЕЦБ снизил депозитную ставку на 0,1 п.п. до -0,5%, сохранив ставку рефинансирования и маржинальную ставку кредитования (ставку overnight) на уровне 0% и 0,25% соответственно. Однако в условиях избыточной ликвидности и прочих мер поддержки, начатых ЕЦБ, уровень ставок в настоящее время определяется в первую очередь депозитной ставкой. ЕЦБ при этом объявил, что текущие ставки или более низкие сохранятся до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится близко к уровню в 2% в пределах горизонта прогнозирования Банка, в то время как ранее ЕЦБ прогнозировал сохранение таких ставок как минимум до конца первой половины 2020 г. По мнению Тихонова Алексея, ведущего аналитика банка "Открытие", сохранение текущих или более низких процентных ставок становится бессрочным, а достижение цели по инфляции является ключевой задачей монетарной политики Банка.

ЕЦБ объявил о возобновлении программы покупки активов объемом 20 млрд евро в месяц с 1 ноября 2019 г. Основным отличием новой программы от предыдущей является то, что согласно пресс-релизу ЕЦБ, ее завершение состоится незадолго до начала цикла повышения ставок. Таким образом, новая программа QE, наряду с процентными ставками, фактически становится инструментом без установленного срока действия — до достижения целевого прогноза по инфляции.

Регулятор смягчил условия программы TLTRO III (targeted longer-term refinancing operations). На июньском заседании ЕЦБ объявил, что максимальная ставка по двухлетним кредитам для банков должна определяться как средняя ставка рефинансирования ЕЦБ за период действия кредита плюс 0,1 п.п. В результате программа не вызвала интереса у европейских банков, а сам ЕЦБ называл программу стеной безопасности, а не способом монетарного стимулирования экономики. Итогом сегодняшнего заседания стало исключение какой-либо прибавки к ставке рефинансирования ЕЦБ. Таким образом, данная программа может стать востребованным инструментом стимулирования кредитования.

Как и ожидалось, ЕЦБ ввел многоуровневую систему вознаграждений по избыточным резервам — она стала двухуровневой, благодаря чему часть избыточной ликвидности банков будет исключена из-под действия отрицательной депозитной ставки регулятора, что снизит негативное влияние политики отрицательных ставок на европейские банки.

Решение ЕЦБ будет способствовать дальнейшему погружению процентных ставок в Еврозоне в отрицательную зону. Уже в ожидании сентябрьского заседания курс евро относительно доллара снизился с уровня в 1,115 долл./евро 25 июля, до 1,10 долл./евро на конец 11 сентября. Сверхмягкая политика ЕЦБ по сравнению с монетарной политикой ФРС будет способствовать дальнейшему ослаблению евро относительно доллара.