16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В АктивКапитал Банке недосчитались ценных бумаг почти на 1 млрд рублей Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра Сбербанк внедрит цифровые решения в вузах, детсадах и системе ЖКХ региона Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA- ВТБ стал расчетным банком для приема карт "Мир" в Турции

Банки Финансы

Банк "Открытие" и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" и Русское географическое общество (РГО) объявили о новом формате сотрудничества. Первым проектом в рамках стратегического партнерства стал документальный 360°- фильм "Россия. Виртуальное путешествие".

Премьера фильма состоялась 13 сентября 2019 года в московском парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля РГО "Открываем Россию заново! Вместе!". В процессе производства картины впервые в России была использована инновационная технология: материал снят в разрешении 12К и демонстрируется на гигантском экране высотой 5 метров с длиной окружности цилиндра 22 метра (на площадке аттракциона "Машина времени").

Фильм "Россия. Виртуальное путешествие" снимали в девяти регионах страны. Он представляет собой восьмиминутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте, главный герой вдохновляет на изучение географии России и путешествия по ней. Технология 360° создает максимальный эффект присутствия. Каждый зритель сможет почувствовать себя в центре событий фильма: увидит туман под ногами, звездное небо над головой, растения и цветы, настолько реалистичные, что к ним захочется прикоснуться.

"Мы гордимся многолетним партнерством с Русским географическим обществом — старейшей и, пожалуй, самой авторитетной организацией, цель которой — изучение и сохранение природных богатств и культурного наследия России. Идеология РГО близка ценностям бренда "Открытие" — непрерывное движение вперед, развитие, постоянный поиск нового и при этом верность надежным, проверенным временем, ценностям. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества", — отметила Екатерина Маслова, заместитель руководителя розничного блока банка "Открытие".

Первым совместным проектом "Открытия" и Русского географического общества стал выпуск кобрендовой карты в 2017 году (эмитентом пластика выступал Бинбанк, вошедший впоследствии в группу "Открытие"). В планах банка и РГО — дальнейшее развитие сотрудничества: организация совместных кинопоказов и фотовыставок в крупнейших городах страны с целью популяризации изучения России и развития национального туризма.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6