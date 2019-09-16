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Жители Безымянки могут остаться без электричества из-за долгов банкротящегося СПЗ

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уже этой осенью жители Безымянки рискуют столкнуться с массовыми отключениями электричества из-за банкротства АО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ), сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, АО "Самарский подшипниковый завод" было создано в 2002 году. Предприятие специализируется на производстве шариковых и роликовых подшипников. СПЗ был головной компанией холдинга "СПЗ групп" Александра Швидака и Вадима Егиазарова. Собственник завода — офшор Spz holding limited.

Инициатором банкротства компании выступило ООО "ЧМЗ-Урал". В апреле 2018 г. СПЗ признали несостоятельным и открыли конкурсное производство. Крупнейшими кредиторами Самарского подшипникового завода стали банк "Ак барс" (около 590 млн руб.), московское ООО "УСТ-офисная недвижимость" (615 млн руб. по договору об уступки прав с банком "Зенит"), Балтинвестбанк (около 600 млн руб., ранее контролировался Вадимом Егиазаровым и Юрием Рыдником), ООО "Самарский буровой инструмент" (186 млн руб.), ФНС (91 млн рублей).

В настоящий момент на заводе ведется процедура конкурсного производства. Выпуск подшипников давно остановлен, а большинство работников предприятия уволены. В обязанности еще получающих зарплату 87 человек входит обслуживание оборудования СПЗ.

Между тем на балансе компании числится собственная отопительная котельная, обеспечивающая зимой теплом не только корпуса завода, но и сторонние организации, расположенные вблизи и на территории предприятия, такие как станция Пятилетка ОАО "Российские железные дороги", ООО "Базис", ГК "Лидер", ООО "Страна Гурмания", а также предпринимателей А. А. Белова и Е. А. Федяшева.

Через электроподстанцию ОАО "СПЗ" 110/10 кВ осуществляется электро-снабжение многих социально значимых для Самары объектов, например, МП "Трамвайно-троллейбусное управление". Отключение фидеров ТТУ повлечет за собой прекращение движения трамваев и троллейбусов по ул. Вольской, пр. Кирова, ул. Победы, Заводскому шоссе. ТРК "Вива-Лэнд" обеспечивает продуктами питания и предметами первой жизненной необходимости Безымянку, Зубчаниновку, Смышляевку и т. д. Кроме того, электроэнергию с СПЗ получают некоторые операторы Кировского рынка: ООО "Восход и К", ООО "Экстра-М", ИП Ашенбреннер С. М., ООО "РентГрупп", ООО "ТАНЭК". К подстанции Самарского подшипникового завода также подключены электросети АО "ССК", которое обслуживает девятиэтажные жилые дома на ул. Красных Коммунаров (где проживает более 3 тыс. человек), детский сад и школу детского творчества. От электросетей ООО "Энерго", подключенных к СПЗ, в свою очередь запитаны многоэтажные дома № 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 на ул. Вольской; № 14, 26 на ул. Калинина; № 15, 27 на ул. Ново-Вокзальной; № 92, 88 на ул. Свободы; № 12, 13 в Ново-Вокзальном тупике; № 3, 5, 14, 16, 18 в Томашевском тупике, детские сады и школы.

По данным "СО", в настоящий момент в арбитраже ведется серия разбирательств по искам к предприятию от ПАО "Самараэнерго", ООО "Средневолжская газовая компания", ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ПАО "ФСК ЕЭС". Некоторые поставщики уже прекратили поставки в адрес СПЗ. Другие собираются сделать в ближайшее время то же самое.

"На сегодняшний день задолженность Самарского подшипникового завода перед ПАО "Самараэнерго" составляет 199 млн рублей. Долг за электроэнергию накопился с февраля 2017 года. 21 августа 2019 г. ПАО "Самара­энерго" направило уведомление должнику о необходимости произвести самоограничение энергопотребления до уровня аварийной брони. Частичное ограничение энергоснабжения Самарского подшипникового завода запланировано на сентябрь 2019 г.", — резюмировали в компании.

"Предприятие имеет задолженность перед ООО "Самарские коммунальные системы" за услуги "водоснабжение/водоотведение" за июнь — декабрь 2016 года 10,87 млн рублей. Также завод должен оплатить превышение нормативов негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения. На данный момент указанный период полностью просужен и получены исполнительные листы. Сейчас компания не оказывает услуги ОАО "СПЗ", — пояснили изданию в пресс-службе "СКС".

"Самарский подшипниковый завод имеет просроченную дебиторскую задолженность перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара" за потребленный в марте 2019 г. газ. Ее размер составляет 2,3 млн рублей. Указанная задолженность не погашена ОАО в добровольном порядке, в связи с чем в июне 2019 г. был подан иск о взыскании долга. В настоящее время дело находится в производстве, а СПЗ отключен от потребления газа", — констатировала советник генерального директора по связям с общественностью "Газпром межрегионгаз Самара" Юлия Ермолаева.

В "ФСК ЕЭС" на запрос "СО" на момент сдачи номера не ответили. Однако, согласно информации Арбитражного суда Самарской области, в 2019 г. компания взыскивала с завода порядка 102 млн рублей.

В общей сложности СПЗ задолжал своим поставщикам более 300 млн рублей. Источник "СО" на СПЗ заверил, что всем ресурсоснабжающим организациям в скором времени долги будут выплачены и деятельность по поддержанию работоспособности завода не прервется. "Денег для этого на счетах должника достаточно", — констатировал он и добавил, что в ближайшее время на СПЗ ожидается перезапуск производства подшипников. От более подробных комментариев помощник конкурсного управляющего отказался.

В случае если СПЗ в сжатые сроки не разберется с поставщиками ресурсов, его котельные агрегаты, системы тепло- и водоснабжения полностью выйдут из строя. Подготовлены ли подключенные к заводу компании к остановке тепло- и электроснабжения, неизвестно.

"В свое время мы были запитаны от сетей "Самарской сетевой компании", и ввод, который у нас остался с тех пор, сейчас является резервным. Однако в 2010 г. мы обратились на СПЗ, вложили десятки миллионов рублей для того, чтобы запитаться от них. С тех пор завод является для нас основным поставщиком электроэнергии. В случае чего мы, конечно, можем использовать резервное питание от "ССК". Но оно не сможет полностью покрыть потребность торгово-развлекательного комплекса. Поэтому, возможно, придется вводить какие-то ограничения, отключать климатическое оборудование, приточные установки, чтобы понизить потребление. Опять же рост затрат в связи с переходом на другой тариф вынудит повышать арендную плату в ТРК, что в свою очередь приведет к увеличению цен у продавцов "Вива-Лэнда", — пояснил "СО" главный инженер ТРК "Вива-Лэнд" Виталий Вашкевич.

Получить комментарии других представителей запитанных от СПЗ организаций на момент сдачи номера "СО" в печать не удалось.

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