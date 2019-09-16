В регион прибыли на отдых дети из Луганской Народной республики

В понедельник, 16 сентября, ранним утром на железнодорожный вокзал Самары прибыла делегация детей из Луганской Народной республики, которые приехали в нашу область отдохнуть и поправить здоровье.

Отдых и оздоровление детей были организованы по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С учетом тяжелой гуманитарной ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках из резервного фонда губернатора на проезд 50 детей в возрасте от 9 до 17 лет и 5 сопровождающих из Луганской Народной республики, а также на организацию их отдыха и оздоровления в санаторном учреждении Самарской области выделено более 1,9 млн рублей.

Отдыхать и поправлять здоровье луганские школьники будут на протяжении 24 дней в Детском центре "Берёзки" в Новокуйбышевске, куда они отправились на специальных автобусах прямо с вокзала. Центр расположен в загородной зоне в живописном лесном массиве на берегу озера. ДЦ "Березки" — это лечебно-оздоровительный центр, так что ребятам будут оказывать и медицинские услуги.

Во время отдыха для ребят будут организованы экскурсии в музеи Самары и Новокуйбышевска, различные образовательные программы, спортивные состязания и творческие мастерские.

"Мы очень рады, что Самарская область уже в четвертый раз принимает на отдых и оздоровление детей из Луганской Народной республики. Пока ребята будут у нас в гостях, постараемся создать для них максимально комфортные условия, чтобы они не скучали по дому, нашли новых друзей, а также поправили свое здоровье. В детском центре "Березки" есть всё необходимое для незабываемого отдыха. Очень надеемся, что детям у нас понравится", — отметила главный специалист министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Наталия Хренова.