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Кирилл Лёвин: "Банки должны быть эффективным инструментом перераспределения финансовых ресурсов"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин принял участие в открытом заседании клуба финансовых директоров на тему "Предоставление мер государственной поддержки: механизмы реализации и эффективность привлечения частных инвестиций в инвестиционные проекты", прошедшем на Московском финансовом форуме, организованного Министерством финансов РФ и Правительством Москвы.

Кирилл Лёвин подчеркнул особое значение банковского сектора в достижении национальных целей. "Банки должны быть эффективным инструментом перераспределения финансовых ресурсов. Если какой-то отрасли финансирование не требуется, банк, взяв депозит от компании, должен иметь возможность быстро его перераспределить в ту отрасль, которая заинтересована в инвестициях".

На заседании были представлены материалы к доработанному законопроекту "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ". Согласно документу, на достижение национальных целей развития Российской Федерации планируется направить более 13 трлн рублей федерального бюджета до 2024 года. Предполагается, что объем участия бизнеса в достижении национальных целей развития должен превышать объем государственного финансирования не менее чем в 2-3 раза и составить от 26 до 39 трлн рублей.

"Мы понимаем, что инвесторы, обладая даже львиной долей этих средств, прямые инвестиции делать не будут, а привлекут банковское финансирование. При существующих нормативах для реализации этих инициатив банковская система должна иметь достаточно свободного капитала, которого в настоящий момент нет. Для того чтобы стимулировать государственную поддержку стратегических проектов, нужно максимально поддержать ЦБ в его деятельности по стимулирующему регулированию, согласно которому Банк может резервировать 50% суммы кредита, если он выдавался с государственной поддержкой. Таким образом, кредитные учреждения смогут снизить маржу, а на единицу капитала они профинансируют в два раза больше", — отметил в ходе своего выступления Кирилл Лёвин.

На заседании высказались представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и банковского сообщества.

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