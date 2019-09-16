16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В АктивКапитал Банке недосчитались ценных бумаг почти на 1 млрд рублей Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра Сбербанк внедрит цифровые решения в вузах, детсадах и системе ЖКХ региона Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA- ВТБ стал расчетным банком для приема карт "Мир" в Турции

Банки Финансы

Розничный кредитный портфель Альфа-Банка в Самарской области увеличился на 39%

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным финансовой отчетности, розничный кредитный портфель Альфа-Банка в Самарской области по итогам первого полугодия 2019 года увеличился на 39% год к году и составил 10,1 млрд рублей. Банк нарастил долю рынка по кредитованию физических лиц в регионе до 6,1%.

По мнению регионального управляющего ОО "Самарский" Альфа-Банка Сергея Нагайцева, такая тенденция обусловлена снижением ставок на кредитные продукты и наличием технологичных конкурентных сервисов на рынке.

Значительную часть кредитного портфеля граждан традиционно составляют кредиты наличными. Однако наибольшую динамику по итогам первых шести месяцев 2019 года демонстрируют кредитные карты — в указанный период было выдано более 18 тысяч карт. Доля рынка кредитных карт за первое полугодие составила 13,2%.

"Мы отмечаем тенденцию роста спроса на кредитные карты. Самарцы все чаще выбирают именно этот кредитный продукт из-за его доступности и простоты оформления. Наибольшим спросом пользуются карты со 100-дневным льготным периодом, а также кредитные и дебетовые карты с функцией Сashback или с возможностью накопления льготных миль Alfa Travel", — рассказал директор по розничному бизнесу Самарского отделения Альфа-Банка Евгений Зеленцов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6