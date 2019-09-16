Розничный кредитный портфель Альфа-Банка в Самарской области увеличился на 39%

По данным финансовой отчетности, розничный кредитный портфель Альфа-Банка в Самарской области по итогам первого полугодия 2019 года увеличился на 39% год к году и составил 10,1 млрд рублей. Банк нарастил долю рынка по кредитованию физических лиц в регионе до 6,1%.

По мнению регионального управляющего ОО "Самарский" Альфа-Банка Сергея Нагайцева, такая тенденция обусловлена снижением ставок на кредитные продукты и наличием технологичных конкурентных сервисов на рынке.

Значительную часть кредитного портфеля граждан традиционно составляют кредиты наличными. Однако наибольшую динамику по итогам первых шести месяцев 2019 года демонстрируют кредитные карты — в указанный период было выдано более 18 тысяч карт. Доля рынка кредитных карт за первое полугодие составила 13,2%.

"Мы отмечаем тенденцию роста спроса на кредитные карты. Самарцы все чаще выбирают именно этот кредитный продукт из-за его доступности и простоты оформления. Наибольшим спросом пользуются карты со 100-дневным льготным периодом, а также кредитные и дебетовые карты с функцией Сashback или с возможностью накопления льготных миль Alfa Travel", — рассказал директор по розничному бизнесу Самарского отделения Альфа-Банка Евгений Зеленцов.