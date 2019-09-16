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Культура

В Чапаевске открылся виртуальный концертный зал

ЧАПАЕВСК. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Детской школе искусств № 2 "Гармония" в Чапаевске в рамках нацпроекта "Культура" открылся первый виртуальный концертный зал.

"На трансляции виртуального концертного зала может прийти любой желающий, вход свободный. У нас организованы абонементные встречи. Мы приглашаем учащихся образовательных школ, студентов колледжей, техникумов, училищ и, конечно же, сотрудников предприятий. Заявки на посещение поступают активно. В ближайшие полгода, я уверена, зал у нас будет полный", — рассказала директор школы Ольга Моторина.

Вместимость зала — 98 человек.

Зал открылся трансляцией выступления пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Е. Ф. Светланова (дирижер А. Сладковский).

До этого в регионе был только один виртуальный концертный зал — в Самарской филармонии. В рамках нацпроекта "Культура" до конца 2019 г. в области откроется еще пять таких залов: в Отрадном, Сызрани, Тольятти, Жигулевске и Похвистневе.

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