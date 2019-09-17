В Самаре электромонтер погиб от полученной на работе травмы

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В одной из самарских больниц 13 сентября скончался электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий АО "Самарская сетевая компания", получивший травму при исполнении профессиональных обязанностей, сообщает региональное министерство труда.