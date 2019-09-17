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В Самаре продолжается следствие по делу об убийстве матери и ребенка в квартире на ул. Клиническая

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, стало известно, что Советским межрайонным следственным отделом по городу Самара СУ СК РФ по Самарской области продолжается следствие по уголовному делу об убийстве матери и ребенка в квартире на ул. Клиническая, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, что 21 ноября 2018 г. около 15:30 в квартире на ул. Клинической обнаружили тела 56-летнего мужчины, его 36-летней жены и двухлетней дочери. Дверь квартиры была закрыта изнутри.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Как сообщали ранее в СУ СК РФ по Самарской области, по предварительной версии следствия, 19 ноября отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались. Затем мужчина покончил с собой.

Сейчас следствие продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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