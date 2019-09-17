В Самаре продолжается следствие по делу об убийстве матери и ребенка в квартире на ул. Клиническая

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что Советским межрайонным следственным отделом по городу Самара СУ СК РФ по Самарской области продолжается следствие по уголовному делу об убийстве матери и ребенка в квартире на ул. Клиническая, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, что 21 ноября 2018 г. около 15:30 в квартире на ул. Клинической обнаружили тела 56-летнего мужчины, его 36-летней жены и двухлетней дочери. Дверь квартиры была закрыта изнутри.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Как сообщали ранее в СУ СК РФ по Самарской области, по предварительной версии следствия, 19 ноября отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались. Затем мужчина покончил с собой.

Сейчас следствие продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.