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Общество

"Коллекторов" могут наказать за звонки в новокуйбышевский детсад

НОВКУЙБЫШЕВСК. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске административное дело завели на "коллекторов", названивавших в детский сад. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

В июле 2019 г. стало известно, что организация, ранее являвшаяся микрокредитной, а теперь занимающаяся возвратом просроченной задолженности, нарушала закон. При этом звонил в детский сад некий житель Самары С. Он не являлся сотрудником организации, но, по его словам, звонил в дошкольное учреждение по устной договоренности с фирмой.

Сейчас материалы, собранные сотрудниками ФССП, готовят для передачи в суд.

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