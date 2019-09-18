Экс-главу СОФПИЖС заподозрили в очередной растрате

Экс-глава Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖС) Виктор Костин стал фигурантом третьего по счету уголовного дела, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, оно возбуждено 29 августа Следственным управлением УМВД РФ по городу Самаре. Бывшему чиновнику инкриминируют "Растрату в особо крупном размере" (санкция — до 10 лет колонии).

В вину Костину вменяется продажа по сниженной цене жилого дома и земельного участка в квартале "Звездный" пос. Новосемейкино. Покупателем недвижимости, которая стояла на балансе СОФПИЖС, стала некая Курочкина Л. И.

При рыночной стоимости 9,56 млн руб. дом с участком были проданы за 4,38 млн рублей. Финансовый комитет СОФПИЖС разрешения на данную сделку не давал.

Напомним, уроженец Мордовии Виктор Костин руководил СОФПИЖС на селе с середины 2014 г. по сентябрь 2018 года. Сразу после его ухода деятельностью чиновника занялась общественность в лице депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, а с его подачи — проверяющие и контролирующие органы. Хинштейн открыто транслировал информацию об исчезновении 900 млн руб. со счетов в СОФПИЖС при Костине.

Довольно скоро к проверкам подключились прокуроры, которые выяснили факт начисления в 2017–2018 гг. главой СОФПИЖС самому себе премий на 2,548 млн рублей. В июне 2019 г. полиция возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Вред, причиненный действиями бывшего руководителя СОФПИЖС, был оценен как "существенный". Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

В последних числах августа 2019 г. Следственным управлением УМВД РФ по городу Самаре было возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-главы СОФПИЖС. Как установили оперативники экономического блока областного ГУ МВД, в период с 2014-го по 2018 г. Виктор Костин, "используя свое служебное положение, неправомерно распорядился о создании приказов, на основании которых были перечислены денежные средства с расчетного счета СОФПИЖС на селе на лицевой счет Костина". Сумма ущерба от действий экс-руководителя фонда оценена в 6,461 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).