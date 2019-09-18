В Тольятти будут судить похитивших человека для попрошайничества

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений и одного обвиняемого в незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, днем 21 ноября 2018 г. обвиняемые похитили 39-летнего мужчину от подъезда дома по ул. Тополиной, затем удерживая его сначала в квартире в Чапаевске, а затем в Самаре. В дальнейшем его планировали заставить заниматься попрошайничеством.

24 ноября потерпевший был освобожден сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального управления МВД.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.