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Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить похитивших человека для попрошайничества

ТОЛЬЯТТИ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений и одного обвиняемого в незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, днем 21 ноября 2018 г. обвиняемые похитили 39-летнего мужчину от подъезда дома по ул. Тополиной, затем удерживая его сначала в квартире в Чапаевске, а затем в Самаре. В дальнейшем его планировали заставить заниматься попрошайничеством.

24 ноября потерпевший был освобожден сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального управления МВД.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

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