На въезде к Кировском мосту открыли четырехполосное движение

В среду, 18 сентября, четырехполосное движение по участку проспекта Кирова в Самаре от мостового перехода "Кировский" до ул. Ветлянской было открыто на всю ширину.

Расширение дороги до 4-х полос движения и устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия выполнено в августе 2019 года. Однако в связи с ремонтом железнодорожных путей и необходимостью обустройства объездной дороги движение по самому проспекту было затруднено.

Капитальный ремонт участка пр. Кирова протяженностью 1,1 км начат в мае 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Из-за наличия всего двух полос движения, переходящих в 4 полосы с обеих сторон, пропускная способность одного из въездов в Самару была значительно снижена.

Кроме расширения проезжей части, ООО "Самаратрансстрой" выполнит работы по строительству тротуаров и освещения, устройству регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Срок завершения работ — октябрь 2020 года.

По словам заместителя директора ООО "Самаратрансстрой" Алексея Зотова, на участке капитального ремонта будет нанесена временная разметка оранжевого цвета.

"Устройство верхнего слоя покрытия запланировано в дорожный сезон 2020 года. В настоящее время выполняется строительство тротуаров, установка гранитного борта, подготовка и планировка полосы отвода под газонную часть, завершается монтаж опор освещения", — говорит Алексей Зотов.

На путях, расположенных перпендикулярно дороге, выполнена замена рельсошпальной решетки и установлен резинокорд. Железнодорожные пути, пересекающие дорогу по косой, также подняты вровень с автомобильной дорогой, и проезд через железнодорожные пути после ремонта станет комфортнее.

Напомним, что в 2019 году нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированным президентом страны Владимиром Путиным, с учетом дополнительных объемов предусмотрены дорожные работы на 104 объектах общей протяженностью 257 км, в том числе 60 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс.



