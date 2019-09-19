В электричках введут систему оплаты проезда банковскими картами

АО "Самарская ППК" планирует организовать в пригородных поездах систему оплаты проезда банковскими картами и с помощью мобильных приложений, сообщили в компании.

"АО "Самарская ППК" направлена заявка поставщику оборудования ООО "Транспортная карта" по вопросу оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт в поездах пригородного сообщения. В настоящее время специалистами ООО "Транспортная карта" ведутся работы по данному вопросу", — уточнил перевозчик.

В свою очередь представители "Транспортной карты" данную информацию подтвердили, однако назвать конкретные сроки начала предоставления услуги не смогли.