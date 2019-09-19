16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самару сковали восьмибалльные пробки В электричках введут систему оплаты проезда банковскими картами Юный певец Даниил Хачатуров просит поддержки самарцев на Евровидении Синоптики предупреждают о сильном ветре в Самарской области В Самаре изъято 38 кг санкционного сыра

Общество

В электричках введут систему оплаты проезда банковскими картами

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Самарская ППК" планирует организовать в пригородных поездах систему оплаты проезда банковскими картами и с помощью мобильных приложений, сообщили в компании.

"АО "Самарская ППК" направлена заявка поставщику оборудования ООО "Транспортная карта" по вопросу оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт в поездах пригородного сообщения. В настоящее время специалистами ООО "Транспортная карта" ведутся работы по данному вопросу", — уточнил перевозчик.

В свою очередь представители "Транспортной карты" данную информацию подтвердили, однако назвать конкретные сроки начала предоставления услуги не смогли.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6