Пожилая жительница региона рассказала подруге о денежном переводе от сына и подверглась разбойному нападению

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя с. Приволжье, подозреваемого в совершении разбойного нападения на пенсионерку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

16 сентября потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что примерно в 05:00 вернулась в свй частный дом и на темной веранде на нее неожиданно напал неизвестный, потребовавший отдать деньги, которые она хранила при себе. При этом незнакомец угрожал предметом похожим на нож. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина отдала злоумышленнику более 10 тыс. руб., после чего он скрылся в неизвестном направлении.

Во время осмотра места происшествия сотрудникам полиции стало ясно, что злоумышленник проник в дом, повредив наличник входной двери. Сотрудники полиции изъяли одежду потерпевшей, фотослед орудия взлома и другие улики, установили и опросили возможных очевидцев.

Одна из местных жительниц пояснила оперуполномоченным, что знала о наличии денежных средств у пенсионерки. Накануне последняя рассказала, что сын прислал ей денежный перевод для покупки дров на зиму и она, опасаясь кражи, хранит деньги при себе. Секретом подруги женщина поделилась со своей дочерью. У сотрудников полиции появились основания полагать, что информация о деньгах могла дойти и до ранее неоднократно судимого за тяжкие имущественные преступления знакомого дочери.

В результате засадных мероприятий подозреваемый был задержан на одной из улиц с. Приволье. Вину в содеянном он признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

В ходе обыска в комнате злоумышленника обнаружен и изъят нож, являющийся предположительно орудием преступления. На улице найдена металлическая банка с деньгами. Проведенная экспертиза подтвердила наличие следов отпечатков пальцев подозреваемого на изъятых предметах. Денежные средства в размере 10,05 руб. в настоящий момент возвращены законной владелице. Часть денег злоумышленник успел потратить на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.