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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Упавшим от порывов ветра деревом в Самаре травмирован мужчина

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 сентября, сильный порывистый ветер повалил в Самаре 10 деревьев, при падении одного из которых пострадал 34-летний мужчина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, пострадавший был направлен для обследования в больницу им. Пирогова.

Еще одно дерево было повалено ветром в Тольятти.

В областном МЧС сообщают, что от порывов ветра произошло нарушение электроснабжения в тольяттинском пос. Федоровка и в селах Максимовка, Андреевка и Буревестник Богатовского района.

В Тольятти под отключение электроснабжение попало 195 частных жилых домов с населением 585 человек. В Богатовском районе под отключение попало 705 частных жилых домов с населением 895 человек. Аварийными бригадами проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ориентировочный срок восстановления электроснабжения запланирован на 13.00.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что ситуация, связанная с последствиями прохождения опасных и неблагоприятных погодных явлений, находится на особом контроле в их ведомстве.

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