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Преступления Происшествия

Экс-начальницу отдела судебных приставов обвиняют в липовом закрытии долгов на 15 миллионов

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд Железнодорожного района направили уголовное дело экс-начальника отдела судебных приставов Елены Дедовой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Ее обвиняли по ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, в 2017 г. Дедова, чтобы улучшить статистические показатели своего отдела, внесла ложные сведения в более чем 18 тыс. исполнительных производств, о якобы поступлении денег в счет оплаты долгов.

Сумма долга по этим исполнительным производствам составляла более 15 млн рублей.

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