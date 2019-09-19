Аналитик банка "Открытие" комментирует итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

ФРС США по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ожидаемо снизила ставку федеральных фондов на 0,25 п. п. до уровня 1,75-2%. Также ФРС опубликовала новые экономические прогнозы участников FOMC: прогноз роста экономики в 2019 и 2021 гг. был увеличен на 0,1 п.п. до 2,2% и 1,9% соответственно, прогноз на 2020 г. сохранен на уровне в 2,0%. Остальные прогнозы оставлены без изменений.

Как и на прошлом заседании два члена Комитета по открытым рынкам проголосовали против решения снизить ставку, при этом один из членов проголосовал за снижение ставки на 0,5 п.п. Семь членов комитета из семнадцати ожидают до конца текущего года снижения процентной ставки еще на 0,25 п.п. до уровня 1,5-1,75%, пять из семнадцати ожидают ее сохранения на текущем уровне. Остальные пять членов ожидают ее возвращения к уровню 2-2,25%. Никто из членов FOMC не ожидают в настоящее время снижения ставки ниже уровня в 1,5-1,75%в период после 2019 г.

Оценка экономики США оставлена Федеральной Системой по сравнению с итогами предыдущего заседания без изменений. ФРС по-прежнему оценивает перспективы экономики США как благоприятные. Однако оценка внешних условий ухудшена вследствие признаков дальнейшего замедления мирового экономического роста и нового витка торгового противостояния между США и Китаем.

ФРС по-прежнему рассматривает снижение ставки как корректировку монетарной политики, а не как начало цикла снижения ставок. Предстоящие решения ФРС будут, как и прежде, определяться статистическими данными и уровнем оцениваемых членами ФРС рисков. По мнению Тихонова Алексея, ведущего аналитика банка "Открытие", итоги заседания ФРС 29–30 октября во многом будут определяться исходом торговых переговоров между США и Китаем в начале октября.

Ожидания рыночных участников, рассчитанные исходя из котировок срочных инструментов, по итогам решения изменились незначительно: 17 сентября вероятность снижения ставки в декабре составляла 72,9%, в то время как утром 19 сентября вероятность снижения оценивается в 65,2%. Реакция фондовых рынков на итоги заседания также была незначительной.