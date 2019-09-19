Евгений Серпер награжден ведомственной медалью Минтранса РФ

Депутат Государственной думы от Самарской области Евгений Серпер награжден медалью Петра Губонина — ведомственной наградой Минтранса РФ.

Вручение медали состоялось 18 сентября на заседании комитета по транспорту и строительству Государственной Думы, в котором приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих. Из его рук Евгений Серпер и получил награду.

Медаль учреждена Минтрансом в 2005 году и вручается за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в области транспорта и строительства транспортной инфраструктуры, за проявленную инициативу и благотворительность, связанные с внедрением передовых инновационных форм, реализацией международных транспортных программ и проектов, а также за работу по привлечению инвестиций в транспортную отрасль.

В ответном слове Евгений Серпер поблагодарил Евгения Дитриха за награду. Депутат отметил, что тесная совместная работа депутатов Госдумы с федеральным министерством по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также по ряду других важных направлений, приносит конкретные результаты и влияет на повышение качества автомагистралей.

По словам Евгения Серпера, благодаря инициативной позиции губернатора Дмитрия Азарова, Самарская область на сегодняшний день является одним из самых активных регионов-участников "дорожного" нацпроекта.

"Транспортная инфраструктура заметно модернизируется. Ежегодно в Самарской области приводится в порядок сотни километров дорожного полотна. Только в этом году в регионе при поддержке федерального Минстранса будет отремонтирован 91 участок дорог общей протяженностью 247 км. Ведутся активные работы по строительству развязки на трассе М5 в Тольятти. К концу года планируется завершить работы по проекту Южной обводной дороги, которая пройдет через всю Самару. Будущая магистраль соединит три моста — в створе Главной улицы, Фрунзенский и Южный. Запланированы другие масштабные проекты", — отметил депутат.