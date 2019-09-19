В Сызрани выясняют обстоятельства гибели мужчины у ж/д путей

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Вечером 17 сентября на 966 км КбшЖД, на пикете № 5 перегона Сызрань-1 — Октябрьск машинист грузового поезда увидел на обочине человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.