16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре дерево от ветра упало на мужчину В Тольятти подросток погиб при падении с восьмого этажа В Самаре электромонтер погиб от полученной на работе травмы В регионе разыскивают трех пропавших детей В Самаре людей эвакуировали из банка из-за оставленного пакета

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Сызрани выясняют обстоятельства гибели мужчины у ж/д путей

СЫЗРАНЬ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вечером 17 сентября на 966 км КбшЖД, на пикете № 5 перегона Сызрань-1 — Октябрьск машинист грузового поезда увидел на обочине человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Как выяснилось, мужчина погиб от полученных несовместимых с жизнью травм.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 49-летний житель Октябрьска.

"По факту случившегося ведется проверка, выясняются обстоятельства происшедшего", — отметили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6