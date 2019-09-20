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Преступления Происшествия

В Самаре неизвестный два месяца подряд пытался вскрыть банкоматы "Альфа-Банка"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере" по факту двух попыток вскрыть банкоматы "Альфа-Банка", сообщает "Самарское обозрение".

По информации издания, оба случая произошли поздно ночью в круглосуточной зоне самообслуживания ККО "Молодежный" "Альфа-банка" на ул. Гагарина, 49. Первый инцидент датирован концом июля 2019 года. Неизвестный в маске и перчатках попытался вскрыть банкомат, в котором находилось 10,8 млн руб., 18,6 тыс. евро и $3 тысячи.

Вторая попытка незадачливого вора пришлась на начало августа 2019 года. В этот раз злоумышленник покушался на кражу из банкомата 12,6 млн руб. и 7,9 тыс. евро. Группа быстрого реагирования, выехавшая на место ЧП, обнаружила там фрагмент электрического провода и пятилитровый газовый баллон со шлангом.

Как свидетельствуют записи камер видеонаблюдения, в обоих случаях действовал один и тот же мужчина 30-35 лет, среднего роста и телосложения, одетый в синюю олимпийку и темные брюки.

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