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Преступления Происшествия

Четверо самарцев пытались обокрасть супермаркет

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 18 сентября в Ленинском районе задержали подозреваемых в попытке кражи из супермаркета. Об этом сообщает компания Delta, оказывающая охранные услуги.

Охранной организации в 3:01 поступил сигнал тревоги. Сотрудник группы быстрого реагирования на месте происшествия увидел входную дверь с выбитой нижней частью, из которой высовывалась голова злоумышленника.

Через пару минут к сотруднику охраны подошли несколько молодых человек. В это же время приехал дублирующий экипаж, и все четверо неизвестных сразу удалились. Как оказалось позже, они были соучастниками.

Внутри супермаркета были два человека. Они попытались вылезти через вторую дверь, но патрульные заблокировали и ее. Вскоре прибыли правоохранители и вместе с охранниками задержали нарушителей.

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