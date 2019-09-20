16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покидает свой пост Евгений Богомолов: "В Приволжском районе успешно решаются стратегические задачи" В Кошкинском районе создают комфортные условия для жизни сельчан Мэрия Самары хочет передать "Экостройресурсу" обязанности по содержанию контейнерных площадок Прокуратура считает незаконной зарплату, назначенную главой Октябрьска самой себе

Муниципалитеты Власть и политика

Владимир Кошелев принял участие во Всероссийском форуме "Среда для жизни: города"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в форуме "Среда для жизни: города", который проходил в Великом Новгороде. На пленарном заседании, посвященном "Новым лидерам", выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, также в работе форума приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, представители власти российских и мировых мегаполисов, российские и международные архитекторы и ключевые стратеги развития городской среды.

Фото: Фото предоставлено автором

Программа второго дня форума была посвящена приоритетам развития России до 2024 года — комфортной среде для жизни и экономическому росту городов, а также роли местного самоуправления в достижении этих целей.

Дмитрий Медведев отметил, что тема Форума исключительно важна для всех участников и для развития городов: "Хочу поблагодарить вас за работу. Коллеги, от ваших решений зависит очень много. Надо мечтать, даже если эти решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра".

"Нужно работать так, чтобы мы с каждым годом улучшали городскую среду. Благодаря комплексному освоению территории мы стараемся сделать жизнь жителей наших районов комфортной изначально, снабжая всем необходимым — социальной инфраструктурой, школами и детскими садами" — прокомментировал итоги форума Владимир Кошелев.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6