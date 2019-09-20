Владимир Кошелев принял участие во Всероссийском форуме "Среда для жизни: города"

Председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в форуме "Среда для жизни: города", который проходил в Великом Новгороде. На пленарном заседании, посвященном "Новым лидерам", выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, также в работе форума приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, представители власти российских и мировых мегаполисов, российские и международные архитекторы и ключевые стратеги развития городской среды.

Программа второго дня форума была посвящена приоритетам развития России до 2024 года — комфортной среде для жизни и экономическому росту городов, а также роли местного самоуправления в достижении этих целей.

Дмитрий Медведев отметил, что тема Форума исключительно важна для всех участников и для развития городов: "Хочу поблагодарить вас за работу. Коллеги, от ваших решений зависит очень много. Надо мечтать, даже если эти решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра".

"Нужно работать так, чтобы мы с каждым годом улучшали городскую среду. Благодаря комплексному освоению территории мы стараемся сделать жизнь жителей наших районов комфортной изначально, снабжая всем необходимым — социальной инфраструктурой, школами и детскими садами" — прокомментировал итоги форума Владимир Кошелев.