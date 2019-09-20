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Преступления Происшествия

На Волге у Самары пострадала девушка, катавшаяся за гидроциклом на "ватрушке"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего организатора платных развлекательных услуг с использованием гидроцикла и тюбинга. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По словам представителя надзорного ведомства, в июле 2019 г. 19-летняя жительница Самары отдыхала на берегу Волги и решила покататься на "ватрушке". Когда тюбинг буксировал гидроцикл, на очередном повороте девушку подкинуло в воздух. При падении она ударилась о "ватрушку".

В итоге пострадавшая получила компресионно-оскольчатый перелом 12-го грудного позвонка. По словам Кристины Кулик, эти повреждения являются опасными для жизни. Вред, причиненный здоровью девушки, квалифицировали как тяжкий.

Уголовное дело в отношении организатора аттракциона квалифицировали по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

"Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным, — пояснила Кристина Кулик. — Ход расследования уголовного дела взят Куйбышевским транспортным прокурором под личный контроль".

Гид потребителя

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