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Культура

Мария Феофанова: Губернатор и его команда уделяют внимание развитию культуры

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Актриса театра "СамАрт" Мария Феофанова дала комментарий по поводу представленной губернатором 17 сентября обновленной стратеги развития региона до 2030 года. По мнению актрисы, это будет способствовать еще большему процветанию Самарской области.

"Для меня очень важно, что губернатор и его команда уделяют внимание развитию культуры. Благодаря поддержке областных властей мы, наконец, открыли новую сцену театра СамАрт. Кроме того, для жителей губернии проводится масса праздников, творческих мероприятий. За последние годы они стали более профессиональными и молодежными", — отметила актриса.

По ее словам, еще очень важно, что преображается родной город Самара.

"Были опасения, что после чемпионата мира развитие городской инфраструктуры прекратится. Но нет: продолжается ремонт улиц, появляются скверы, игровые площадки, где можно провести время с семьей. Для меня очень важно не только любить свой край, но и гордиться им. Сегодня я без всяких сомнений могу пригласить в гости друзей из другого города и даже другой страны. И они также, как я будут удивляться и восхищаться красотой нашей Самары", — рассказала Мария Феофанова.

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