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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило подключение двух участков нефтепровода Покровка — Кротовка и подводного перехода через р. Кутулук

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило технологическое подключение двух новых участков к реконструируемому магистральному нефтепроводу (МН) Покровка — Кротовка, а также подводного перехода магистрального нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев через р. Кутулук.

Работы проводились в период с 17 по 20 сентября 2019 года в Оренбургской и Самарской областях.

Протяженность подключенных участков МН Покровка — Кротовка, расположенных в зоне ответственности Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ), составляет 17,9 км и 2,7 км. Строительные работы на участках проводились с марта текущего года.

В ходе плановой 66-часовой остановки МН Покровка — Кротовка был проведен комплекс предупредительных ремонтных работ на других участках магистрали и нефтеперекачивающих станциях. В том числе на линейной части трубопровода вырезаны шесть дефектов, на блочно-комплектной насосной станции "Бугуруслан" заменена задвижка.

Во время 72-часовой плановой остановки МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев на участке Нурлино — Самара был подключен подводный переход через р. Кутулук в Самарской области. Работы по реконструкции подводного перехода начались в январе 2019 года. Протяженность подводного перехода составляет 1 км.

Замена участков нефтепроводов Покровка — Кротовка и Нижневартовск — Курган — Куйбышев выполнена в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга" с целью повышения надежности и экологической безопасности транспортировки нефти по МН.

В ремонтных работах были задействованы более 150 человек персонала центральных ремонтных служб Бугурусланского, Самарского и Саратовского РНУ.

В настоящий момент транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам Покровка — Кротовка и Нижневартовск — Курган — Куйбышев возобновлена по графику, трубопроводы работают в штатном режиме.

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