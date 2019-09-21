В Самаре из-за короткого замыкания эвакуировали школу

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В субботу, 21 сентября, учащиеся и сотрудники школы № 148 на ул. Коммунистической в Самаре были эвакуированы из-за задымления, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Здание покинули 743 человека, в том числе, 723 ребенка.