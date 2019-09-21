В Самаре из-за короткого замыкания эвакуировали школу

В субботу, 21 сентября, учащиеся и сотрудники школы № 148 на ул. Коммунистической в Самаре были эвакуированы из-за задымления, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Здание покинули 743 человека, в том числе, 723 ребенка.
Информация поступила в чрезвычайное ведомство в 08:09. К месту были направлены силы и средства по повышенному рангу опасности "Пожар № 2". Прибывшие огнеборцы провели проверку помещений, но горения и задымления не обнаружили. Оказалось, что произошло короткое замыкание электромотора вытяжки на цокольном этаже.