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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре из-за короткого замыкания эвакуировали школу

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 сентября, учащиеся и сотрудники школы № 148 на ул. Коммунистической в Самаре были эвакуированы из-за задымления, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Здание покинули 743 человека, в том числе, 723 ребенка.

Информация поступила в чрезвычайное ведомство в 08:09. К месту были направлены силы и средства по повышенному рангу опасности "Пожар № 2". Прибывшие огнеборцы провели проверку помещений, но горения и задымления не обнаружили. Оказалось, что произошло короткое замыкание электромотора вытяжки на цокольном этаже.

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