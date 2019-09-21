В Безенчуке задержали автомобильного вора

В Безенчуке сотрудники полиции задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже из автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть за помощью обратился 63-летний мужчина, заявивший, что из его автомобиля ВАЗ-2110 пропали аккумуляторная батарея и набор инструментов. Машина была припаркована около дома на ул. Мамистова.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, опросили жителей ближайших домов. В ходе разговора с заявителем были установлены сведения о похищенном имуществе. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в автомобиль, открыв дверь ключом. Правоохранители опросили лиц, ранее имевших проблемы с законом.

В ходе мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. В содеянном мужчина сознался и пояснил полицейским, что открыл автомобиль подобрав ключ к замку. Похищенное имущество он предполагал продать, а деньги потратить на собственные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следствие продолжается.