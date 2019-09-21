ТОСЭР "Тотльятти" подписала соглашения с 15 новыми инвесторами

В пятницу, 20 сентября, комиссия по рассмотрению заявок от компаний, планирующих стать резидентами ТОСЭР "Тотльятти" утвердила пять заявок от компаний разного профиля деятельности: строительной индустрии, инновационных технологий, высокотехнологичного производства и т. д., сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Также коллегия рассмотрела предложения действующего резидента ТОСЭР "Тольятти" ООО "Зетта" по расширению реализуемого инвестиционного проекта и целесообразности внесения соответствующих изменений в соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Тольятти". Компания уже в этом году хочет приступить к серийному выпуску электрокаров.

Еще один проект, получивший одобрение комиссии — разработка цифровой платформы, предназначенной для реализации механизма интеграции банковских технологий с многочисленными электронными торговыми площадками. В планах компании "ИнфоВотч" создать условия для разработок программного и аппаратного обеспечения по взаимодействию цифровой платформы с отраслевыми проектами крупных компаний, осуществляющих внедрение цифровых технологий и платформенных решений в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Еще 13 заявок от потенциальных резидентов согласованы в заочном режиме. По состоянию на 20 сентября в ТОСЭР "Тольятти" заключены соглашения с 76 компаниями, таким образом, объем инвестиций резидентов ТОСЭР "Тольятти" составит порядка 41 млрд руб. с планом создания около 8,5 тыс. новых рабочих мест (из которых 3,5 тыс. уже создано).